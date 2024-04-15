"Гра в наздоганялки" з Францією: для чого Шольц поїхав до Китаю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поїхав до Китаю з візитом. Та нині європейські країни активно намагаються налагодити взаємовідносини з КНР. Візит Шольца до Китаю – це "гра в наздоганялки" з Францією.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що суперактивно з очільником Китаю спілкується президент Франції Еммануель Макрон. Нині відбувається низка подій, які можуть мати стратегічні наслідки. Зазначимо, що разом з канцлером Німеччини до КНР поїхали представники бізнесу.

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"Візит Шольца – це як певна "гра в наздоганялки" з Францією – у них зараз дуже сильно активізувалось протистояння. Такий "спортивний" азарт є в них", – сказав політолог.

Наслідки ослаблення позиції США

Активізація комунікації з Китаєм – це один із наслідків ослаблення позиції США. Країни не розуміють, чого їм надалі очікувати від Сполучених Штатів Америки, враховуючи, що Дональд Трамп має серйозні шанси на перемогу у президентських виборах. Утім, нині Джо Байден, який очолює країну, фактично не впливає на серйозні процеси. Тож європейські країни намагаються раціонально оцінити ситуацію та спрацювати на випередження.

"Активізація щодо Китаю, щоб спробувати, зокрема, уникнути серйозного об'єднання Росії з Китаєм. Росія потрапляє у васальну залежність від Китаю, але йому це поки що вигідно", – переконаний Несвітайлов.

Однак, Європа може продемонструвати вигоду для Китаю щодо економічної співпраці. Мовляв, ЄС значно вигідніший, аніж Росія. До того ж 70% ВВП Китаю тримається на торгівлі з Європейським Союзом.

Триває такий самостійний діалог Європи з Китаєм. Тут Сполучені Штати Америки насправді вперше за досить тривалий час залишаються "за бортом",

– додав експерт-міжнародник.

Адже США мали більший вплив на геополітичні процеси ЄС. Зокрема, контакти з іншими країнами. Наприклад, Китаєм. Однак нині, навіть Японія, яка є фундаментальним союзником Сполучених Штатів Америки, заявляє про те, що не впевнена у тому, що може розраховувати на захист від цієї країни.

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