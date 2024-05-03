Якраз перед візитом Сі Цзіньпіна: Politico пише про "таємну вечерю" Шольца і Макрона в Парижі

Олаф Шольц та Еммануель Макрон обговорюватимуть європейську політику та відносини з Китаєм за "таємною вечерею" у Парижі. Зустріч відбудеться перед приїздом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції.

Як зазначають журналісти 2 травня, канцлер Німеччини та президент Франції проведуть неформальну зустріч у французькому ресторані без участі радників. Зокрема, це стане можливістю для Шольца розповісти про свої враження від візиту до Китаю у квітні 2024 року.

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Шольц та Макрон

Авторитетні аналітики констатують, серед тем для обговорення будуть такі питання:

майбутній візит Сі Цзіньпіна 5 травня;

можливість введення ЄС мит на китайські електромобілі.

Водночас, вочевидь, лідери Франції та Німеччини порушать питання європейської оборони та її фінансування.

За словами Ноя Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати канцлера приєднатися до нього на зустрічі з Сі наступного тижня разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн,

– пише Politico.

Як згадують журналісти, Шольц і Макрон неодноразово мали розбіжності у поглядах, зокрема щодо підтримки України та оборонної політики ЄС. Зустріч без радників може стати важливим кроком у координації їхніх позицій перед важливими міжнародними подіями.

Макрон, який активно просуває ідею так званих оборонних облігацій для фінансування обороноздатності, ймовірно, спробує переконати Шольца підтримати цю ініціативу. Канцлер, своєю чергою, поки що виступає проти цієї ідеї.

Неформальна вечеря двох ключових лідерів ЄС може вплинути на подальшу політику блоку щодо Китаю та оборонної стратегії. Результати "таємної вечері", хоча й не будуть оголошені публічно, можуть скорегувати напрямок спільної політики Парижа та Берліна в найближчій перспективі.

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Згадаємо, що у період з 13 по 16 квітня Олаф Шольц був у Китаї. Це перша поїздка канцлера Німеччини до КНР з моменту ухвалення німецької стратегії щодо Пекіна, яка визначає відносини між двома країнами як суперечливі. Аналітики констатували, що з-поміж тем для перемовин було питання врегулювання ситуації в Україні.