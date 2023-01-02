Шольц продовжує контактувати з Путіним: в німецькому уряді пояснили чому

У Берліні не бачать, що Кремль готується до досягнення справедливого миру з Україною. Проте Німеччина все ж підтримує контакти з агресором.

Окрім Шольца, зв'язок із Путіним підтримують й інші політики ЄС. Про це сказала представниця федерального уряду Крістіне Гоффманн.

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Чому Шольц підтримує контакт з Путіним

У Берліні не бачать, що Кремль хоче досягнути справедливого миру з Україною. Проте з Путіним країни ЄС підтримують прямий контакт задля можливих переговорів про завершення війни.

Канцлер і деякі інші політики в ЄС мають прямий контакт із президентом Путіним. Звісно, є контакти й на інших рівнях,

- сказала представниця федерального уряду Крістіне Гоффманн.

Натомість речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер уточнив, що з боку Росії немає серйозних пропозицій щодо мирних переговорів. Зокрема це підтверджується "жорстокою кампанією" з бомбардування українських міст останніми днями. Дипломат зауважив, що "такі дії Росії говорять самі за себе".

Він підкреслив, що умови майбутніх переговорів має визначати Київ, а Німеччина стоїть на боці України.

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