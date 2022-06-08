Шольц похвалився, що Німеччина нібито надає Україні більше військової допомоги, ніж Британія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив позмагатися з британцями у наданні військової допомоги Україні. Щоправда, наразі так вважає лише він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив помірятися розміром військової допомоги, яку партнери України надають для ЗСУ. Щоправда, це в нього вийшло не надто вдало.

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Шольц "переміг" Британію

На спільній пресконференції з лідерами Литви, Латвії та Естонії Олаф Шольц повідомив про те, що Німеччина надає Україні більшу військову допомогу, "аніж майже будь-хто інший".

Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми,

– сказав він.

Також канцлер Німеччини додав, що його країна надає ЗСУ новітні сучасні артилерійські системи, а також навчає наших героїв застосовувати їх у бою.

Утім, на запитання щодо діалогу з Кремлем Шольц заявив, що "контакт потрібно підтримувати", що вкрай не сподобалося президенту Литви Ґітанасу Науседі.

Ми вважаємо, що неможливо розмовляти з державою, яка намагається перекроїти карту у ХХІ столітті,

– жорстко відповів він своєму німецькому колезі.

Разом з тим лідери країн Балтії подякували Німеччині за відправку протитанкових ракет та боєприпасів для ЗСУ і висловили надію, що подібні кроки не припиняться до перемоги України над російськими окупантами.

Військова допомога Україні: останні новини

Польща повідомила про те, що надасть Україні найбільший пакет військової допомоги в історії. Його загальна сума складе кілька сотень мільйонів доларів.

Болгарія прийняла рішення не постачати зброю ЗСУ. Разом з тим вона продовжить ремонтувати нашу техніку, підтримувати санкції та надавати іншу допомогу.

Греки обурені німецькою схемою передачі БМП. Вони назвали її "цирком" та "знущанням з України".

США роблять усе можливе, щоб Україна отримувала зброю у найкоротші терміни. Саме тому вони заздалегідь розмістили системи HIMARS в Європі.

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