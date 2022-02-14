Шольц пообіцяв Зеленському санкції проти Росії, але про "Північний потік-2" тактично змовчав

Олаф Шольц заявив, що у разі нового вторгнення проти Росії запровадять "далекосяжні й ефективні" санкції. Однак не сказав, чи стосуватимуться вони "Північного потоку-2".

Про це канцлер Німеччини повідомив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленський, який відбувся після зустрічі лідерів держав, що пройшла 14 лютого, інформує 24 канал.

Читайте також Канцлер Німеччини пообіцяв Україні допомогу на 150 мільйонів євро

На випадок військової ескалації ми готові на далекоосяжні та ефективні санкції в узгодженні з нашими союзниками. Щоб чітко сказати: "Якщо Росія порушить знову територіальну цілісність України, ми знаємо, що нам слід зробити",

– сказав Олаф Шольц.

Водночас німецький політик закликав країну-агресорку "скористатися пропозиціями до діалогу".

Санкції проти Росії: що відомо

У Великій Британії 10 лютого схвалили закон про режим найжорсткіших санкцій проти Росії. Обмеження запровадять у разі нового вторгнення країни-агресора в Україну.

В адміністрації президента Сполучених Штатів також підтвердили, що підготували санкції проти російських еліт і членів їх сімей. Вони стосуються найближчого оточення Путіна.

Дмитро Кулеба заявив, що Санкції ЄС та США завдадуть непоправної шкоди економіці Росії.

Німецькі журналісти опублікували розслідування, у якому мовиться про те, що Німеччина фактично ігнорувала та продовжує ігнорувати санкції, які ЄС ввів проти Росії. Компанії постачали Москві товари, які можна використовувати у військовій сфері.

Брифінг Володимира Зеленського та Олафа Шольца: дивіться відео