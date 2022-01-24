Шольц попередив німців, що санкції проти Росії вдарять і по них

Несподівана заява пролунала з Німеччини. Канцлер Олаф Шольц попросив німців "не мати ілюзій" щодо потенційних нових санкцій проти Росії.

За його словами, ці санкції вплинуть і на економіку Німеччини. А проте Шольц і запевнив, що Європа та США узгодили відповідь на випадок нового нападу Росії на Україну.

Інша важлива заява Прийняття нових членів до НАТО на порядку денному нема, – Шольц

Канцлер Німеччини закликав "позбавитися ілюзій" щодо антиросійських санкцій

Німецький глава федерального уряду Олаф Шольц прокоментував ймовірність запровадження нових санкцій проти Росії, якщо та відкрито нападе на Україну у 2022. Про таку загрозу вже кілька місяців попереджають розвідки різних країн.

Шольц, зокрема, закликав позбавитися ілюзій щодо того, що можуть бути якісь санкції, які не вплинуть на німецьку економіку.

Нікому не слід плекати ілюзій, що є якісь заходи, які не будуть мати для нас наслідків,

– сказав Шольц.

Також, за його словами, на ймовірну нову російську агресію треба відповідати "пропорційно": "Потрібно буде вжити таких заходів, які матимуть найбільший ефект проти порушників наших принципів".

Мовляв, НАТО ще не знає, як буде діяти, якщо станеться "незначне вторгнення" Росії в Україну.

На що Президент України Володимир Зеленський відповів: "Не буває "незначних агресій і маленьких народів".

Зауважимо, Олаф Шольц окремо таки наголосив: все ж "європейці узгодили з американським урядом, що Росії у випадку воєнної агресії щодо України доведеться платити високу ціну".

До слова, нещодавно між Німеччиною й США виникло дипломатичне непорозуміння:

У Spiegel написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився зустрічатися з Джо Байденом.

Утім, у США такі повідомлення негайно спростували.

Натомість Німеччина наразі продовжує стояти на позиції, яка не подобається Україні – вона не хоче постачати нам зброю. На що в МЗС відповіли: "Українці десятиліттями це пам'ятатимуть".

Також дивіться актуальне відео про скандал з Кримом та ексголовою німецьких ВМС