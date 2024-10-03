"Він не зможе з'їсти всю Україну": Шольц передав послання Путіну

Олаф Шольц заявив, що підтримка Києва з боку союзників не ослабне. Мова про кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Кореспондент Укрінформу повідомив, що ці слова пролунали під час громадянського діалогу у німецькому місті Шверін. Заяви Шольца пролунали на тлі його критики з боку опозиції і повідомлень про те, що канцлер хоче поговорити з Путіним телефоном.

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Шольц звернувся до Путіна

Канцлер ФРН запевнив, що Україна отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів і підтримка Києва з боку союзників не ослабне. Він назвав кредит у 50 мільярдів доларів "цілком свідомою обіцянкою стабільності для України", що дасть їй змогу мати необхідну підтримку в найближчому майбутньому,

– цитують Шольца журналісти.

Німецький лідер згадав Путіна у своєму виступі. Шольц пояснив, що підтримка України не зникне, тож російському диктаторові нема на що розраховувати.

"Це також послання російському президенту, що він не має розраховувати, що в якийсь момент підтримка просто зникне, і він зможе "з'їсти" всю країну", – сказав канцлер.

В уряді Німеччини прокоментували потенційну розмову Шольца та Путіна

Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував повідомлення про нібито готовність Олафа Шольца зателефонувати Путіну. Мовляв, урядовець зробить це тоді, коли буде доцільно.

"Канцлер неодноразово зазначав, що зробив би це знову, якби це мало сенс", – пояснив речник. І зауважив, що "ситуація може дуже швидко змінитися".

Востаннє Шольц і Путін говорили телефоном у грудні 2022 року.

1 жовтня Die Zeit написали, що Шольц хотів би поговорити з Путіним вперше за два роки. Це могло би статися напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Пєсков заявив, що Німеччина не просила про таку розмову. Але говорити лідерам нема про що, оскільки "відносини зведені до нульового стану".