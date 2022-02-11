Шольц попередив Росію про "дуже тяжкі наслідки" в разі вторгнення в Україну

Олаф Шольц вкотре закликав Росію зменшити напругу на кордоні, куди агресор стягнув свої війська. Канцлер Німеччини попередив Москву про тяжкі наслідки.

Від Кремля чекають чітких кроків. Про це Шольц заявив після спільної зустрічі із президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністрами Естонії і Латвії Каєю Каллас та Кріш'янісом Каріньшем.

До речі Санкції проти Росії можуть виявитися ширшими, аніж вважають, – Шольц

Політик наголосив, що агресія Росії проти України призведе до дуже тяжких економічних, політичних і стратегічних наслідків.

Деескалація – це вимога часу,

– зазначив канцлер.

Німеччина має посилити свою роль у мирному процесі

Політики наголосили, що Німеччина має посилити свою роль в урегулюванні конфлікту з Росією та подальшому укріпленні східних кордонів НАТО.

Каллас зауважила, що будь-який прояв нерішучості чи відсутність єдності може дати Росії хибний сигнал. Каріньш переконаний, важливо, аби Берлін взяв на себе головну роль в об'єднанні країн ЄС та НАТО.

Яку позицію займає Німеччина

Шольц і раніше робив схожі заяви. Зазначав, якщо Росія знову вторгнеться на територію України, це коштуватиме "дуже дорого".

Попри це, Берлін не поспішає допомагати Києву зброєю.

Наголошували, що допомагатимуть нашій державі по-іншому. Зокрема, мали на увазі навчання українських військових у Німеччині. Крім того, виділили кілька тисяч захисних касок.

Крім цього, Німеччина готує жорсткі санкції. Шольц підтвердив: якщо Росія нападе на Україну, німецький уряд підтримає зупинку "Північного потоку-2".

Зауважимо, 14 лютого Шольц приїде до Києва, а 15 – відправиться до Москви.

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