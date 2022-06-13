Шольц повністю скомпрометований, він місяцями займається обманом навіть колег, – Піонтковський

Позиція Німеччини та її канцлера Олафа Шольца стосовно збройної допомоги України доволі неоднозначна. Як зауважив Піонтковський, останній вже встиг повністю скомпрометувати себе.

Як зауважив російський опозиційний публіцист, у деяких європейських країнах страшенно побоюються перемоги України. А все тому, що вона негативно вплине на становище цих держав на міжнародній арені. Мовиться як про Францію, так і про Німеччину.

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Міжнародну політику будують переможці

Піонтковський підкреслив, що Шольц і Макрон не просто так побоюються виграшу України у війні. Мовляв, після кожної світової війни, а зараз саме така й відбувається, побудовою нової політичної системи займається країна-переможниця.

Відповідно перемога України стане причиною того, що формувати політику буде вона спільно зі США та Великою Британією. Натомість Німеччина спільно з Францією буквально потрапляють за борт цього процесу.

Водночас публіцист підкреслив, що для Франції та Німеччини підтримка Росії важлива з різних причин. Першій необхідно постійно доводити свою велич. Тож тут у неї з Росією збігаються патерни та підходи. Натомість Німеччина прагматичніша.

Німців цікавлять винятково фінанси

Як зауважив Піонтковський, для Німеччини важливіші економічні інтереси. Тож не дивно, що вона продовжує підігравати Росії. Слід пам'ятати, що триває це ще з часів СРСР.

На початку Німеччина мала великі привілеї. А все тому, що вона була особливим партнером СРСР. У пострадянський час співпраця переросла у відверту корумпованість політичної еліти країни, канцлером якої є Шольц.

Мовляв, раніше слово корупція було тотожним Шредеру, колишньому канцлерові Німеччини. Тепер же обговорюють скандал з Меркель та Шольцом. Мовляв, їхні фонди мають зв'язок з Росією. Це вкотре підтверджує той факт, що за останні десятки років країна-агресорка зробила Німеччину буквально залежною від своїх грошей.

Піонтковський підкреслив, що для обох країн така "співпраця" надзвичайно комфортна. І програш Росії може неабияк сколихнути Німеччину та зробити її вплив значно скромнішим у світі.

Шольц уже повністю скомпрометований. Він уже два місяці займається просто обманом своїх колег по уряду, партії. Робить усе, щоб нічого серйозного (важкого озброєння – 24 канал) не надали,

– підкреслив Піонтковський.

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Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про надходження зброї від Німеччини до України. Як з'ясувалось, обіцяні системи ППО та РСЗВ наша держава отримає не раніше зими.

Мовляв, системи Iris-T будуть готовими не раніше листопада – грудня. А все тому, що раніше їх у Німеччини замовив Єгипет. Зараз він повинен від установок відмовитись на користь України. В інакшому випадку відправити їх буде просто неможливо.

Також Україна мала отримати БМП-1 з Греції. Її б нам відправили за умов, що Німеччина спрямує до Афін обіцяних 50 БМП Маrder. Але наразі німці не поспішають цього робити. Тож і греки не готові позбуватись зброї, яка їм може знадобитись.

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