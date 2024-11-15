Шольц і Путін планують сьогодні провести першу за 2 роки розмову, – Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорить з російським диктатором Владіміром Путіним. Це буде їхня перша розмова за останні майже два роки.

Говорити політики планують сьогодні 15 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg, яке дізналося це від джерел.

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Шольц поговорить з Путіним

Як пише Bloomberg, німецький канцлер Олаф Шольц вперше за тривалий час говоритиме телефоном з Путіним. Вперше ЗМІ повідомили про готовність Шольца до переговорів з очільником Кремля у жовтні.

Розмова відбудеться в критичний момент для України, оскільки країна готується до третьої зими під атакою з боку Росії, при цьому значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована,

– йдеться у матеріалі.

Остання телефонна розмова між ними обома була ще у грудні 2022 року. Відтоді жодної інформації про їхні контакти не було.