Олаф Шольц у вівторок, 21 грудня, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля до негайної деескалації.

Деталі розмови політиків розкрив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт. Шольц повідомив Путіну, що нарощення російських військ поблизу кордону з Україною турбує Німеччину.

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Канцлер Шольц сьогодні в телефонній розмові з президентом Путіним висловив стурбованість посиленням військової присутності Росії поруч з Україною,

– наголосив Хебештрайт.

Він також додав, що Шольц закликав Путіна до термінової деескалації.

Путін знову скаржився

Путін 21 грудня провів 2 телефонні розмови: з Шольцем та Макроном. Обом політикам очільник Кремля скаржився на те, що начебто Україна своїми діями заблокувала нормандський формат. Бо офіційний Київ нібито не хоче виконувати мінські домовленості.

Тим часом саме Росія активно блокує переговори у нормандському форматі. Україна та її союзники намагаються повернути країну-окупантку за стіл переговорів.

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У грудні 2021 року українська сторона представила план 10 кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі. Документ отримали США, Росія, Німеччина та Франція.

Допис Steffen Hebestreit:

Kanzler @OlafScholz hat heute in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin seine Sorge angesichts der Lage im Umfeld der #Ukraine ausgedrückt. Eine Deeskalation sei dringend notwendig.