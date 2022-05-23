Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні летальну зброю

Олаф Шольц розповів, що Німеччина передасть Україні летальну зброю. Канцлер Німеччини пояснив, що їхня держава закупить для України зброю у виробників.

Відповідну заяву Олаф Шольц озвучив 22 травня.

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Німеччина передасть Україні летальне озброєння

Ми запросили у німецької збройної промисловості повідомити, які матеріали вона може поставити найближчим часом. Україна зараз зробила вибірку із цього списку і ми надамо їй також гроші, необхідні для закупівлі,

– пояснив Олаф Шольц.

Додав також, що серед іншого – допомога включатиме:

протитанкову зброю;

засоби перехоплення;

боєприпаси;

а також те, що можна використати в артилерійському бою.

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Що відомо про допомогу Україні з Німеччини

Німеччина довгий час заявляла, що не постачатиме зброю в Україну. Хоч згодом країна і погодилась на поставки важкого озброєння нашій державі, та Дмитро Кулеба заявив, що країна все ще перебуває у незручній фазі щодо зброї для України.

Відомо, що Олаф Шольц пообіцяв поставити нам системи Gepard, хоч Україна їх і не просила. Проте Німеччина таки блокує поставлення танків Marder і Leopard, які українській державі дуже потрібні для боротьби з Росією. Відомо, що обіцяні Німеччиною Gepard мають прибути в Україну влітку.

17 травня Денис Щмигаль заявив, що уряд Німеччини надасть 150 мільйонів євро для підтримки України. Відомо, що цими коштами покриють пріоритетні соціальні видатки, а також першочергові потреби для відновлення України.

19 травня Німеччина заявила, що виділить орієнтовно 1 мільярд євро для України зі свого бюджету. Зокрема мовиться про гранти, які виплачуватимуться з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Гроші скерують на забезпечення дієздатності України, зруйнованої війною.

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