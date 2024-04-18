Підтримують усі, крім Шольца: нардеп припустив, що може наблизити передачу Taurus

Україна вкрай потребує далекобійної зброї. Зокрема, ракет Taurus, які може передати Німеччина. Утім, там не квапляться це робити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі нам ракет. Народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в розмові з 24 Каналом пояснив позицію політика.

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Політика Шольца

"Мені здається, що в Німеччині, якщо ми говоримо про істеблішмент, провладні кабінети, всі, окрім Шольца, на сьогоднішній день підтримують ідею надання нам Taurus. Тобто і в парламенті ми маємо абсолютну більшість тих, хто підтримує, це і в Міністерстві оборони, в приватних розмовах вони підтримують цю історію", – зауважив Чернєв.

Однак, останнє слово саме за Шольцем.

"В принципі проштовхування питання надання нам ATACMS – це також один з варіантів, як наблизити рішення по Taurus в Німеччині. В попередні рази вона базувала своє рішення на тому, що, відбувається в США. Там приймають рішення щодо Abrams, а потім рішення приймає Шольц щодо Leopard", – пояснив посадовець.

Наразі прийнято рішення щодо ATACMS. Можливо, це надасть поштовх Шольцу для прийняття рішення.

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