Позиція Олафа Шольца щодо війни в Україні є неоднозначною. Зважаючи на це, канцлеру Німеччини варто було б увімкнути російське телебачення, аби почути, що на федеральних каналах його поливають брудом та обзивають лайливими словами.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Попри усе, Шольцу таки доведеться визначитися зі своєю позицією щодо допомоги Україні у війні.

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За словами Чаленка, якщо у Шольца є повага хоча б до самого себе, не кажучи вже про Німеччину, яку він очолює, то йому треба переглядати власну стратегію допомоги Україні, посилюючи цей процес.

Усе через те, що Україні потрібно допомагати саме зараз, а не відкладати ці обіцянки на невизначений час.

Iгор Чаленко Політолог У Шольца зараз складна ситуація. Можливо, йому варто було б увімкнути банально російське телебачення, де його на федеральних каналах напряму поливають брудом та обзивають лайливими словами.

Чаленко також додав, що Україні варто й надалі тиснути на Шольца у питанні допомоги у війні з Росією.

Допомога Німеччини на тлі війни в Україні: інші новини

Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони. За даними німецьких ЗМІ, українська сторона отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Усе це сталося після зміни Росією своєї військової стратегії у війні проти України.

У Німеччині попередили, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM не відбудеться скоро. Це може зайняти кілька місяців.

Німеччина надасть Україні грантову допомогу. Зокрема, мовиться про мільярд євро.

За даними ЗМІ, у період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві містили тільки невеликі пристрої.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина "не може виконати всі побажання" Києва.

Раніше коментуючи питання надання Україні важкого озброєння, Олаф Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з партнерами й союзниками".

Чаленко прокоментував позицію Шольца щодо допомоги Україні: дивіться відео