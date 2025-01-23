Трамп призначив главою Секретної служби агента, який прикривав його собою під час замаху

Влітку на чинного президента США Дональда Трампа скоїли замах. Агент, який прикривав його під час цього, отримав посаду.

Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис самого Трампа у соцмережі Truth Social.

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Він довів свою хоробрість

Про призначення стало відомо вночі проти 23 січня. Президент США підкреслив, що Курран – "великий патріот", який захищав сім'ю Трампа протягом останніх кількох років.

Шон Курран працює у Секретній службі з 2001 року. Саме він був відповідальним за охорону Трампа під час його першого терміну та після нього.

Він прикривав Трампа своїм тілом під час замаху у Батлері у Пенсільванії у липні 2024-го.

Він довів свою безстрашну хоробрість, коли, ризикуючи власним життям, допоміг врятувати мою від кулі вбивці в Батлері,

– підкреслив Трамп.

Це призначення не вимагає затвердження в Конгресі США.