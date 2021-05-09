У Шотландії вибори розгромно виграла партія прихильників незалежності від Британії

Шотландська національна партія і зараз є правлячою у країні. Однак на травневих 2021 виборах у парламент вона здобула навіть більшу перемогу, ніж очікувалося.

Про це заявила лідерка ШНП і керівниця уряду Шотландії Нікола Фергюсон Стерджен. Це сталося у суботу, 8 травня, коли підсумки парламентських виборів стали очевидними.

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Парламентські вибори у Шотландії: що відомо про результати

За словами лідерки Шотландської національної партії та керівниці уряду країни (з 2014 року) Ніколи Стерджен, ШНП здобула переконливу й розгромну перемогу.

Абсолютно ніхто не міг передбачити масштаб та рекордний результат, із яким ми перемогли на цих виборах,

– сказала вона.

Ці слова пролунали ще до того, як підрахували всі голоси, але вже у мить, коли результати були очевидними. Однак – насправді не все так просто.

ШНП у парламенті Шотландії матиме більше мандатів, ніж раніше, а також буде найбільшою політичною силою. Але – не матиме абсолютної більшості.

Виборча комісія в Единбурзі повідомила, що депутатами стануть 64 представники ШНП. А для того, аби мати змогу своїми силами ухвалювати усі важливі рішення, потрібно 65 голосів.

Це важливо, адже ШНП виступає за незалежність Шотландії від Великої Британії. Тож у цьому питанні доведеться шукати підтримки в інших політсил. Та підтримати партію Стерджен можуть хіба що "зелені" – у них буде 8 мандатів.

Стерджен підтвердила, що вимагає референдуму про незалежність Шотландії

Очільниця уряду Шотландії у виступі перед оголошенням результатів парламентських виборів наголосила, що якими б ті результати не були, влада країни вимагатиму у Лондона дозволу на проведення референдуму про незалежність.

Ви не досягнете успіху. Людьми, які можуть вирішувати майбутнє Шотландії, є лише шотландці,

– такими словами Ніколи Стерджен звернулася до прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

Річ у тім, що Джонсон категорично проти такого референдуму. Він заявив, що про незалежність Шотландії говорити можна тільки один раз на покоління.

референдум щодо незалежності Шотландії був у 2014. Тоді 55% шотландців проголосували проти цієї ідеї. Однак настрої у країні помітно змінилися після Brexit, який більшість шотландців не підтримують.

Нагадаємо, крайній