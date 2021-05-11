Сховатися не вийде, – в ОП прокоментували підозру Медведчуку

Служба безпеки України 11 травня прийшла з обшуками до будинку Віктора Медведчука. Йому та його соратнику Тарасу Козаку оголосили про підозру. В Офісі Президента прокоментували ситуацію з кумом Володимира Путіна, наголосивши, що йому не вдасться сховатися від відповідальності.
Джерело:24 канал
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що навряд чи хтось міг подумати, що Медведчук почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон.
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Медведчуку ховається: реакція ОП
Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька й Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму після окупації, а у підсумку – просто десь сховався,
– заявив Подоляк.
За його словами, переховування проросійського політика від слідчих дій може викликати тільки іронічну посмішку – "як впливає сила закону на людей, які звикли жити над законом протягом десятиліть". Радник глави ОП додав, що історія з Медведчуком – це класична історія про "вічно недоторканих, яким закони не писані".
Подоляк переконаний, що кум Путіна відповість за скоєне
Подоляк не сумнівається, що і кум Володимира Путіна, і його соратники пройдуть через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом.
Сховатися не вийде. Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства,
– наголосив він.
Та уточнив, що державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами "дивної медіаімперії нардепа". Крім того, він – фігурант десятків класичних непрозорих схем і оборудок, про що є багато журналістських розслідувань.
Подоляк звернув увагу, що суспільство прекрасно розуміє, що Медведчук не міг організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав йому уникати уваги правоохоронців та прокуратури.
Радник глави ОП додав, що Володимиру Зеленському вистачило політичної волі, аби "працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом".
Обшуки та підозра Медведчуку й Козаку
- До будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука на вулиці Монтажників 11 травня прийшли правоохоронці з обшуками. Там політик живе із сім'єю.
- Згодом з'явилася інформація, що Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку, а також його соратнику – Тарасу Козаку.
- А ЗМІ писали, що охорона кума Путіна не пускає в будинок контррозвідників та не дає слідчим вручити підозру.
- На брифінгу очільниця Офісу генпрокурора повідомила, що підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Водночас глава Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак перебуває у Росії, а Медведчук – в Україні, наразі встановлюють, де саме.