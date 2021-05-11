Сховатися не вийде, – в ОП прокоментували підозру Медведчуку

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Служба безпеки України 11 травня прийшла з обшуками до будинку Віктора Медведчука. Йому та його соратнику Тарасу Козаку оголосили про підозру. В Офісі Президента прокоментували ситуацію з кумом Володимира Путіна, наголосивши, що йому не вдасться сховатися від відповідальності.

Джерело:

24 канал

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що навряд чи хтось міг подумати, що Медведчук почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон.

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Медведчуку ховається: реакція ОП

Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька й Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму після окупації, а у підсумку – просто десь сховався,
– заявив Подоляк.

За його словами, переховування проросійського політика від слідчих дій може викликати тільки іронічну посмішку – "як впливає сила закону на людей, які звикли жити над законом протягом десятиліть". Радник глави ОП додав, що історія з Медведчуком – це класична історія про "вічно недоторканих, яким закони не писані".

Подоляк переконаний, що кум Путіна відповість за скоєне

Подоляк не сумнівається, що і кум Володимира Путіна, і його соратники пройдуть через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом.

Сховатися не вийде. Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства,
– наголосив він.

Та уточнив, що державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами "дивної медіаімперії нардепа". Крім того, він – фігурант десятків класичних непрозорих схем і оборудок, про що є багато журналістських розслідувань.

Подоляк звернув увагу, що суспільство прекрасно розуміє, що Медведчук не міг організовувати свої "енергетичні бізнеси" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах протягом багатьох років допомагав йому уникати уваги правоохоронців та прокуратури.

Радник глави ОП додав, що Володимиру Зеленському вистачило політичної волі, аби "працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом".

Обшуки та підозра Медведчуку й Козаку