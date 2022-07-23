У сховище зерна влучань не було, – у ЗСУ озвучили наслідки удару по Одесі
Джерело:"Суспільне"
Вранці росіяни обстріляли ракетами Одеський морський порт. Попри те, що ворог намагався поцілити в сховище зерна, це йому не вдалось зробити.
Деталі ракетного обстрілу порту в Одесі розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що після атаки у порту виникла пожежа.
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Було влучання в насосну станцію
Займання було досить незначним, отож з ним швидко впорались рятувальники. Проте ударною хвилею пошкодили будинки навколо порту.
Щодо самого зерносховища, то у нього ворог не поцілив. Хоча, каже Гуменюк, очевидно, що ракети направили туди. Дві ракети збили, ще дві потрапили в портову інфраструктуру.
Поранених наразі немає. Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію,
– зазначила Наталя Гуменюк.