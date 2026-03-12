Тепер індонезійська поліція дала офіційну відповідь: чи була вона причетна до смерті коханого. Про це повідомило видання TribunNews.

Індонезійські правоохоронці не розкривають повного імені жінки, вказуючи лише ініціали – Є. М. Однак відомо, що українська блогерка Єва Мішалова зустрічалася з Ігорем Комаровим у період, коли його викрали та вбили на Балі. Регіональна поліція острова підтвердила, що Є. М. не мала жодного стосунку до злочину. Вона не була затримана. Її допитали лише як свідок, щоб відтворити хронологію подій. Після ретельної перевірки слідчі не знайшли жодних доказів, які б вказували на причетність Єви Мішалової до викрадення чи вбивства Ігоря Комарова.

Нагадаємо, що 26 лютого поблизу пляжу Кетевел в окрузі Гіаньяр на Балі були виявлені людські рештки. Лабораторні дослідження, проведені в Національному центрі судово-медичної експертизи в Джакарті, підтвердили: знайдені частини тіла належать 28-річному українцю, оскільки ДНК збіглася з генетичними зразками, наданими батьками Ігоря Комарова.

За інформацією поліції, чоловіка, ймовірно, утримували та катували на віллі в районі Табанан. Біля будинку знайшли автомобіль Avanza зі слідами крові, яким, ймовірно, перевозили Ігоря. Про це писало видання DetikBali.

Відомо, що одного підозрюваного у справі вже затримали, а ще шістьох оголосили в розшук. Розслідування триває.

Як Єва Мішалова відреагувала на вбивство Ігоря Комарова?