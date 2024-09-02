Відомо, що саме на цих концертах загадкова артистка вперше показала обличчя. Як виявилося, за маскою виконавиці ховалася 18-річна Соломія Опришко з Львівщини.

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Втім, це не єдине, що вразило прихильників артистки. Після концертів молодь покинула зал "Палацу спорту", співаючи українські пісні. Так, глядачі виконали композиції "Червона рута", "Ой у лузі червона калина", гімн України та інші треки. Близько 8 тисяч людей підспівували відомі усім пісні в унісон.

Молодь співає "Червону руту" після концерту Klavdia Petrivna: дивіться відео онлайн

Мережа в захваті від атмосфери, яка панувала після виступів Klavdia Petrivna.

"Неймовірно і прекрасно";

"Це вражає";

"П'ятниця була незабутньою".

Нагадаємо, під час концертів у "Палаці спорту" Klavdia Petrivna виступила разом із зірковими колегами. Так, з Артемом Пивоваровим вона виконала їхню спільну пісню "Барабан", а з Машею Кондратенко – трек "Їде дах". Водночас артистка заспівала разом з гуртом TVORCHI композицію "Орбіти", а зі співаком OSTY – пісню "Не лякай".

До того ж Klavdia Petrivna здивувала глядачів розкриттям своєї особистості. Про те, хто ховається за образом співачки говорили вже давно. Втім, загадкова артистка несподівано для всіх зняла капелюх, але залишила окуляри. Таким чином, на сцені постала дівчина з білявим волоссям у світлому костюмі зі стразами. Її яскравий макіяж, зокрема червоні губи, одразу привернули увагу глядача.

Під час концертів більшість українців впевнилося в тому, що Klavdia Petrivna – Соломія Опришко.