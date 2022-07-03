Шойгу доповів Путіну про "повний контроль" над Луганщиною: у Міноборони України заперечили

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу поспішив проінформувати Володимира Путіна, що, мовляв, окупантам вдалось взяти під контроль всю територію Луганщини. Українське Міноборони цю інформацію заперечує.

Такі новини Шойгу повідомив не лише главі Кремля, а й офіційно – на сайті міністерства, яке він очолює. У заяві розсипались похвалами на адресу так званої "другої армії світу".

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Росіяни кажуть, що начебто "взяли" Лисичанськ

Міністр оборони держави-агресорки розповів Путіну, що армія окупантів начебто лише за добу "звільнила" 182 квадратних кілометри території. Контроль, мовляв, встановили і над Лисичанськом, і Білогорівкою, Новодружеськом, Білою Горою та Малорязанцевим.

Слід зауважити, що Шойгу не вперше поспішає повідомити про успіхи своєї армії авансом. Так він раніше кілька разів інформував Володимира Путіна про "взяття" Маріуполя. При цьому у місті ще тривало протистояння на "Азовсталі".

Україна інформацію про "взяття" Лисичанська не підтвердила

В огляді ВВС мовиться, що українське Міноборони не підтверджує інформацію про повний контроль росіян над Лисичанськом. Щоправда, у мережі справді є відео, на яких окупанти – вже у місті. ЗМІ пише, що деякі українські підрозділи ще минулого тижня відійшли на інші рубежі оборони.

"Падіння" Лисичанська – це ще не кінець битви за Донбас

Журналісти зауважили, що навіть у випадку "падіння" Лисичанська – це не означатиме кінець битви за Донбас. Адже Україна досі контролює велику частину Донецької області. Оборонні рубежі споруджували між Слов'янськом та Бахмутом.

Тим часом Після обстрілів Слов'янська спалахнули пожежі: є багато загиблих та поранених

Ситуація у Лисичанську: останні новини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що вороги кинули всі сили на Лисичанськ. Місто посилено обстрілюють.

Попри великі втрати, окупанти продовжують уперто просуватись.

У населеному пункті знищили вже всі адміністративні будівлі.

У Генштабі проінформували: росіяни закріплюються в Лисичанську та наступають на Білогорівку.

Про те, що зараз відбувається на фронті, – у відео: