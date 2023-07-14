Вони схожі на коміків, та це на краще, – британський міністр висміяв Шойгу та Герасімова

Бен Воллес порівняв високих російських чиновників із комедійним дуетом Лорела і Гарді, відомим у Великій Британії. Саме так він оцінює титанічну роботу болотних генералів, які 500-й день "беруть Київ".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес уїдливо прокоментував діяльність Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасімова. Про це він сказав під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі, передає 24 Канал.

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Оцінюючи діяльність Шойгу та Герасімова, міністр сказав, що найкращим генералом є Суровікін, проте він кудись зник. Його начебто утримують у Москві та допитують.

Вони залишили Лорела та Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, там є Герасімов та Шойгу,

– пожартував Бен Воллес.

Чи має рацію британський міністр

: худорлявий Лорел і товстун Гарді – це дует коміків, який уславився у 1920 – 1950 роки. Вони знялися в безлічі фільмів: спочатку грали в німих картинах і короткому метрі, а потім з'явилися у художніх повнометражках.

Так!

Судіть самі. Щоправда, ми не впевнені, хто з них хто.

Російські пропагандистські ЗМІ та кадри з виступів британських коміків

У галереї можна бачити, як коміки приймають парад, звітують по телефону, перекидають провину одне на одного та показують, як іде "СВО" – "во".

Щоправда, британські клоуни більше усміхаються, ніж російські, але що поробиш: росіяни – дуже суворий народ.

На прикладі Лорела і Гарді можемо припустити, як Шойгу та Герасімов елегантно обходять гострі кути у звітах Путіну: дивіться відео

Що ще казав міністр

Підсумовуючи, Бен Воллес зазначив, що такі генерали-нездари на найвищих командних посадах – на краще. Вони ведуть Росію до поразки, а що може бути ліпше?

Це хороша новина для України. Ось хто вам потрібний на чолі,

– сказав міністр.

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Кумедні вчинки вищого військового командування Росії

Росіяни живуть у паралельній реальності. Наприклад, можуть надіслати зброю часів Другої світової. Або ж вигадати неіснуючі втрати українців на фронті. Але коли треба сказати щось розумне, наприклад, прокоментувати заколот Пригожина, то западає тривала тиша. Воно й не дивно: до булави треба голови, а де її взяти.