Під нього "копають", аби прибрати: хто головний ворог Шойгу в Росії

Після затримання заступника Сєргєя Шойгу стало зрозуміло, що політична ситуація у Росії дестабілізується. Це стало дуже гучною справою, адже у подібні скандали російське міністерство оборони вже давно не потрапляло.

Затримання заступника Шойгу – лише початок політичних ігрищ у Росії. Таку думку 24 Каналу розповів політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, пояснивши, що на самого Шойгу вже "гострять зуби".

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Шойгу хочуть підсидіти

Розбудовою окупованого Маріуполя, який розбомбили росіяни, може перейти до заступника голови уряду Росії Марата Хуснулліна після арешту Тимура Іванова – заступника Сєргєя Шойгу. Очевидно, що розподіл фінансових потоків зіграв не останню роль у справі про затримання заступника міністра оборони Росії. Втім причина не лише у грошах.

Політичні інтриги в керівництві Росії не зупиняються ні на мить – це банка з павуками. Під Шойгу зараз точно "копають" з різних сторін. Очевидно, що це Золотов (Віктор Золотов, глава Росгвардії – 24 Канал). Росгвардія та міністерство оборони давно у конфліктних відносинах. Вони давно ділять і корупційні потоки, і владу, і близькість до Путіна,

– наголосив Ігор Ейдман.

Востаннє Шойгу та Золотов ділили "спадщину" Євгенія Пригожина – залишки ПВК "Вагнера". Тоді бойовики підписали контракти і з міністерством оборони Росії, і з Росгвардією для виконання різних завдань.

"Думаю, через Іванова Золотов та його близьке оточення намагається підсидіти Шойгу. Була інформація, що проти Шойгу взагалі є ціла коаліція: Золотов, Ігор Сєчін (директор "Роснафти" – 24 Канал), який є дуже впливовим, та, ймовірно, Ніколай Патрушев (секретар Радбезу Росії – 24 Канал). Це можливо, але я сумніваюсь, що Путін здасть свого старого дружка", – зазначив політолог.

Владімір Путін доволі міцно тримається за своє оточення, бо не готовий підпускати до себе нових людей. Через те, Шойгу поки що в безпеці, навіть попри те, що проти нього об'єднуються інші політики.

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