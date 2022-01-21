Шойгу кличе міністра оборони Британії на переговори до Москви

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відповів своєму британському колезі Бену Воллесу щодо переговорів у Лондоні. Кремлівський міністр кличе голову оборонного відомтсва до Москви для обговорення питань безпеки.

У Кремлі вважають, що переговори з Великою Британією допоможуть "знизити напругу" в Європі. Однак Шойгу не хоче летіти у Лондон, куди його запросив Бен Воллес.

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Шойгу відповів на лист Воллеса

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес надіслав листа Сергію Шойгу в якому запросив кремлівського колегу до Лондона, щоб обговорити питання безпеки. Однак російський міністр не збирається до Великої Британії.

Сергій Шойгу підтвердив своєму британському колезі готовність обговорювати всі актуальні питання безпеки і, ґрунтуючись на принципах взаємності, запропонував провести переговори в Москві, у будь-який зручний для британського міністра оборони час,

– заявили в Міноборони.

Своє "запрошення до Москви" Шойгу надіслав у листі-відповіді Воллесу.

Сам міністр оборони Росії ще 17 січня заявляв, що Бен Воллес запросив його на переговори до Лондона.

Допомога Великої Британії Україні: головне

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України, уряд Великої Британії активно допомагає нашій країні.

18 січня до України прибуло сучасне протитанкове озброєння з Лондона. Ця новина викликала справжню істерику в Кремля.

Однак міністр оборони країни Бен Воллес заявив, що розмір військової допомоги Україні можуть збільшити, якщо в цьому буде необхідність.

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