З грязі – у князі: колишній охоронець Путіна може замінити Шойгу у міноборони Росії

Після невдалого заколоту Пригожина російські пропагандисти почали обговорювати ротацію у військовому керівництві країни-агресорки. Так, окупанти припускають, що після Шойгу новим очільником міноборони Росії, ймовірно, може стати колишній охоронець Путіна Алєксєй Дюмін.

Наразі він є губернатором Тульської області країни-агресорки. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Під Шойгу захиталося крісло

Пропагандисти наголошують, що російська влада наразі обговорює питання зміщення Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. Наразі одним з небагатьох кандидатів на цю посаду буцімто є Алєксєй Дюмін, який має звання генерала-полковника.

Росіяни заявляють, що саме він з 1999 по 2007 роки нібито охороняв Владіміра Путіна. Крім того, окупанти сказали, що саме Дюмін буцімто вів перемовини з Пригожиним та навіть їздив до нього, щоб розв'язати всі питання. Наскільки це відповідає дійсності – наразі невідомо.

Що відомо про Дюміна

Алєксєй Дюмін народився 28 серпня 1972 року в місті Курськ у Росії. Має військову освіту, адже у 1994 році закінчив Воронезьке вище військове інженерне училище радіоелектроніки. Згодом його розподілили у військову частину в Московському військовому окрузі, що займалася протидією технічним засобам розвідки противника.



Ексохоронець Путіна Алєксєй Дюмін / Фото російських ЗМІ

Вже через рік він почав службу в Федеральній службі охорони Росії. Працював із Борисом Єльциним та Владіміром Путіним. У 2008 році став начальником охорони диктатора, а також його особистим ад'ютантом, тобто особистим охоронцем.

Як не дивно, Дюмін також був пов'язаний і з Україною, адже ставши у 2014 році заступником очільника російської гру він був одним з тих, хто планував анексію українського Криму. Крім того, Дюмін також, ймовірно, розробив і провів операцію з екстреної евакуації до Росії президента-втікача Віктора Януковича в ніч на 23 лютого 2014 року. Сам ексохоронець Путіна назвав ці припущення міфами та відмовився від коментарів.

Варто зазначити, що Дюмін все ж був пов'язаний з міністерством оборони Росії, адже у 2015 році очолив посаду заступника очільника міноборони, яким був на той час Шойгу. Тобто, вони достатньо добре знайомі.



Дюмін і Шойгу давно знають одне одного / Фото російських ЗМІ

Попри це, пробув він там лише 1 місяць, а вже у 2016 році Путін призначив його губернатором Тульської області. Цю посаду він обіймає і зараз. Цікавим також є те, що ексохоронця Путіна вважають одним з трьох ймовірних наступників Путіна, принаймні про це казав одіозний Владімір Жириновський.

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