Чергова маячня з Росії: Шойгу заявив, що Польща хоче окупувати захід України
Сєргєй Шойгу виступив на колегії російського міноборони, де вчергове жалівся та ніс маячню. Він заявив про нібито підготовку Польщею окупації західної частини України.
На зібранні він згадував і озброєння, яке передають Україні – зокрема касетні боєприпаси. Шойгу заявив, що вони "заборонені", попри те, що Росія активно їх використовує.
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Шойгу фантазує про напад Польщі
На фоні оголошення Польщі про посилення власної армії, Шойгу назвав країну "головним інструментом антиросійської політики США". А також терорист заявив, що є "ризику у зв'язку з її мілітаризацією".
Після цього, Сєргєй Шойгу цинічно заявив, що нібито Польща хоче окупувати Україну. Для цього вона створить об'єднання поляків та українців.
Варшава планує створити польсько-українське об'єднання нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті – для подальшої окупації цієї території,
– видав російський міністр.
Також терорист не міг не доповісти про "загрозу зі сторони НАТО" та інші "ризики". Згадав Шойгу і вступ Фінляндії до НАТО. Під час промови він засмучено розповідав про поставлені Україні касетні боєприпаси та ракети Storm Shadow. Додав до списку він і майбутні поставки літаків F-16.
У ході виступу Шойгу також анонсував подальше нарощення російських військ на західних кордонах.
Україна продовжує наступ
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