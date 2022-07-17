шойгу збадьорився, путін міг йому пробачити, – Фейгін про наказ атакувати на всіх напрямках

Керівник військового відомства росії сєргєй шойгу нібито віддав наказ наступати на всіх ділянках фронту в Україні. Імовірно, у нього покращились стосунки з кремлівським диктатором путіним.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що глава росії міг йому пробачити. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.

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І наголосив, що шойгу нічого не вирішує та не є головнокомандувачем. Ба більше, він точно не впливає на ситуацію на місцях.

Але шойгу збадьорився, путін міг йому пробачити,

– вважає він.

Наступ продовжиться, але без значних успіхів

За його словами, цілком імовірно, що росіяни таки продовжать наступати на Сході України, оскільки там зосереджено 65% з усіх військових росії, що беруть участь у війні. Для решти напрямків їм потрібно хоча б перегрупуватись.

Крім цього, далі вони захочуть йти на Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ і так далі. Також ласа ціль для ворога – уся Херсонщина. Однак на цьому напрямку окупантам потрібно вже готуватися до оборони.

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Та й загалом по усіх напрямках росіянам потрібно більше ресурсу, щоб наступати. Збройні Сили України не дозволять їм цього зробити.

Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

Шойгу наказав атакувати Україну на всіх напрямках

16 липня російські ЗМІ писали, що шойгу доручив посилити дії військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас".

Повідомляли, мовляв, шойгу прибув у командний пункт, заслухав доповіді командирів, а потім дав команду наростити дії угруповань "на всіх операційних напрямках".

У розвідці заявили, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України. Попередньо відомо, що сєргєй шойгу дійсно відвідав угруповування російських військ.