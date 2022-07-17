шойгу збадьорився, путін міг йому пробачити, – Фейгін про наказ атакувати на всіх напрямках
Керівник військового відомства росії сєргєй шойгу нібито віддав наказ наступати на всіх ділянках фронту в Україні. Імовірно, у нього покращились стосунки з кремлівським диктатором путіним.
Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що глава росії міг йому пробачити. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.
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І наголосив, що шойгу нічого не вирішує та не є головнокомандувачем. Ба більше, він точно не впливає на ситуацію на місцях.
Але шойгу збадьорився, путін міг йому пробачити,
– вважає він.
Наступ продовжиться, але без значних успіхів
За його словами, цілком імовірно, що росіяни таки продовжать наступати на Сході України, оскільки там зосереджено 65% з усіх військових росії, що беруть участь у війні. Для решти напрямків їм потрібно хоча б перегрупуватись.
Крім цього, далі вони захочуть йти на Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ і так далі. Також ласа ціль для ворога – уся Херсонщина. Однак на цьому напрямку окупантам потрібно вже готуватися до оборони.
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Та й загалом по усіх напрямках росіянам потрібно більше ресурсу, щоб наступати. Збройні Сили України не дозволять їм цього зробити.Увага. російські окупанти незабаром розпочнуть рішучіше наступати вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Зараз же росія продовжує так звану оперативну паузу, здійснюючи лише обмежені наземні атаки по цій лінії фронту. Про це повідомляли в Інституті вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 14 липня.
Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео
Шойгу наказав атакувати Україну на всіх напрямках
- 16 липня російські ЗМІ писали, що шойгу доручив посилити дії військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас".
- Повідомляли, мовляв, шойгу прибув у командний пункт, заслухав доповіді командирів, а потім дав команду наростити дії угруповань "на всіх операційних напрямках".
- У розвідці заявили, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України. Попередньо відомо, що сєргєй шойгу дійсно відвідав угруповування російських військ.