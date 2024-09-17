Шойгу приїхав до Ірану з неоголошеним візитом, щоб передати таємне послання від Путіна

Секретар Ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу приїхав до Ірану за дорученням Путіна. Його візит не анонсували.

Про візит Шойгу до Ірану вже постфактум написали російські пропагандистські ЗМІ та іранське державне агентство IRNA, повідомляє 24 Канал.

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Для чого Шойгу приїхав в Іран

Російські ЗМІ пишуть, що Шойгу прибув туди за дорученням диктатора Путіна для виконання домовленостей, досягнутих під час візиту секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбара до Санкт-Петербурга.

Вони повідомили, що в Ірані російський посадовець вже побачився з Акбаром.

Під час зустрічі зі своїм іранським колегою Шойгу проаналізував досягнуті між двома країнами угоди та підтвердив свою підтримку політики Ісламської Республіки щодо коридорів та транспортних маршрутів з Азербайджанською Республікою,

– пише іранське видання.

Також він зустрівся з президентом Масудом Пезешкіяном й передав йому послання від Путіна.

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Традиційно, ЗМІ обох країн не опублікували подробиці їхнього діалогу. Тож наразі невідомо, що за послання Шойгу передав Пезешкіяну.