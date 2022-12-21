Шойгу цинічно заявив, що Росія "рятує людей від геноциду та терору"

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вкотре виступив із цинічною заявою. Влада країни-агресорки продовжує брехати, що їхня армія нібито не вбиває українців.

Так, Шойгу намагається виправдати "другу армію світу". Про це інформує 24 канал.

До речі Тричі переносив: у розвідці констатували, що Путін довго радився з Шойгу перед вторгненням

Нові цинічні заяви Шойгу

Міністр оборони заявив, що російські збройні сили нібито "вживають вичерпних заходів щодо виключення загибелі цивільного населення в Україні".

Також Шойгу зазначив, що Росія під час так званої "спецоперації" веде дії щодо "порятунку населення від геноциду та терору".

24 канал також зібрав інші цинічні заяви Шойгу:

Західні країни намагаються не помічати "елементи ядерного шантажу" з боку Києва, зокрема провокації щодо ЗАЕС;

Одкровення Меркель та інших політиків показали, що не Росія була джерелом конфлікту в Україні;

Українська сторона вдається до заборонених методів боротьби під час "спецоперації", включаючи теракти та замовні вбивства;

Збройні сили Росії завдають ударів по системі військового управління, підприємствах ВПК, пов'язаним з ними об'єктах України, які руйнують ланцюжки поставок озброєння;

США та їхні союзники витрачають значні кошти на інформаційну війну з Росією, публікуються тисячі фейків про події в Україні;

Понад 500 супутників США та НАТО працюють на користь ЗСУ, зокрема понад 70 військових;

Західні ЗМІ мовчать про численні воєнні злочини українських військових;

Система мобілізації виявилася не повністю готовою, з початком часткової мобілізації зіткнулися з певними труднощами;

У рамках часткової мобілізації понад 20 тисяч осіб пішли до військ як добровольців;

Від мобілізації звільнено понад 830 тисяч громадян, які працюють на підприємствах ОПК та в низці інших соціально значущих сфер;

Часткова мобілізація дозволила підвищити бойові можливості військ та активізувати бойові дії в зоні спецоперації;

ЗСУ зазнали значних втрат, істотну частину озброєння та техніки України знищено;

Внаслідок взяття "Азовсталі" знищено понад 4 тисяч бойовиків, здалися в полон 2,5 тисячі бойовиків "Азова" та військових ЗСУ;

У звільнені населені пункти вже кілька місяців доставляються вантажі, відновлено водопостачання Криму.

Як російські військові вбивають українців