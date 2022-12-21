Шойгу цинічно заявив, що Росія "рятує людей від геноциду та терору"
21 грудня 2022, 14:31Читать новость на русском
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вкотре виступив із цинічною заявою. Влада країни-агресорки продовжує брехати, що їхня армія нібито не вбиває українців.
Так, Шойгу намагається виправдати "другу армію світу". Про це інформує 24 канал.
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Нові цинічні заяви Шойгу
Міністр оборони заявив, що російські збройні сили нібито "вживають вичерпних заходів щодо виключення загибелі цивільного населення в Україні".
Також Шойгу зазначив, що Росія під час так званої "спецоперації" веде дії щодо "порятунку населення від геноциду та терору".
24 канал також зібрав інші цинічні заяви Шойгу:
- Західні країни намагаються не помічати "елементи ядерного шантажу" з боку Києва, зокрема провокації щодо ЗАЕС;
- Одкровення Меркель та інших політиків показали, що не Росія була джерелом конфлікту в Україні;
- Українська сторона вдається до заборонених методів боротьби під час "спецоперації", включаючи теракти та замовні вбивства;
- Збройні сили Росії завдають ударів по системі військового управління, підприємствах ВПК, пов'язаним з ними об'єктах України, які руйнують ланцюжки поставок озброєння;
- США та їхні союзники витрачають значні кошти на інформаційну війну з Росією, публікуються тисячі фейків про події в Україні;
- Понад 500 супутників США та НАТО працюють на користь ЗСУ, зокрема понад 70 військових;
- Західні ЗМІ мовчать про численні воєнні злочини українських військових;
- Система мобілізації виявилася не повністю готовою, з початком часткової мобілізації зіткнулися з певними труднощами;
- У рамках часткової мобілізації понад 20 тисяч осіб пішли до військ як добровольців;
- Від мобілізації звільнено понад 830 тисяч громадян, які працюють на підприємствах ОПК та в низці інших соціально значущих сфер;
- Часткова мобілізація дозволила підвищити бойові можливості військ та активізувати бойові дії в зоні спецоперації;
- ЗСУ зазнали значних втрат, істотну частину озброєння та техніки України знищено;
- Внаслідок взяття "Азовсталі" знищено понад 4 тисяч бойовиків, здалися в полон 2,5 тисячі бойовиків "Азова" та військових ЗСУ;
- У звільнені населені пункти вже кілька місяців доставляються вантажі, відновлено водопостачання Криму.
Як російські військові вбивають українців
- Служба безпеки України перехопила розмову, в якій російський окупант наказав розстріляти цивільних. Також спецслужби знайшли чоловіка, який вижив.
- Також один з окупантів розповів, як росіяни розстріляли українку через те, що вона "почала пороти якусь х*йню", а її брат захищає Україну в лавах полку "Азов". Мобілізований нібито й обурений поведінкою росіян, але при цьому мовчки спостерігав і ніяк їм не завадив. Лише порадив хоч закопати вбиту.
- Окрім цього, росіяни самі зізналися, що вчинили "обстріл" Оленівської колонії.