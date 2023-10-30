Шойгу заявив про готовність до переговорів із Заходом

Глава міноборони Росії під час свого виступу на 10-му пекінському Сяншаньському форумі торкнувся теми можливих перегорів із Заходом. Зокрема, він вважає, що вони мають стосуватися й України.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що країна-агресорка нібито готова розпочати переговори із країнами Заходу. Він вважає, що вони мають стосуватися України та "подальшого співіснування", передає 24 Канал.

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У Росії готові до "політичних дискусій"

Шойгу зазначив, що готовність до переговорів зберігають на випадок створення "необхідних умов". У такому випадку країна агресорка готова до "політичних дискусій", але на "реалістичних засадах". Глава ворожого міноборони вважає, що переговори мають стосуватися "постконфліктного врегулювання української кризи" та "подальшого співіснування із Заходом".

Крім цього, він переконував, що Росія нібито хоче забезпечити "рівноправні відносини між усіма ядерними державами – постійними членами Ради безпеки ООН". За його словами, це необхідно, оскільки вони несуть "особливу відповідальність" за мир та стабільність у світі.

Щоб сформувати справедливий, багатополярний світопорядок, потрібно оновити архітектуру міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості,

– заявив Шойгу вкотре цитуючи тези російської пропаганди.

Путін вважає, що Україна хоче переговорів