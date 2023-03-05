"Вояж" Шойгу в Україну може свідчити про новий виток недовіри до Герасимова, – ISW

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу нібито відвідав фронт у Донецькій області. Ймовірна поїздка Шойгу може свідчити, що в Кремлі не довіряють командувачу окупаційних військ Валєрію Герасимову.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували відео, яке міністерство оборони Росії опублікувало 4 березня. На відео Шойгу нібито зустрівся з командувачем Східного військового округу (СВО) генерал-полковником Рустамом Мурадовим на заході Донецької області.

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Шойгу міг оцінити, чи потрібно перекинути резерви під Вугледар

Зустріч Шойгу та Мурадова відбулася у невизначеному районі на заході Донецької області. Російське відомство стверджує, що Мурадов доповідав про поточну ситуацію і дії російських військ у зоні його відповідальності.

Російські війська зазнали катастрофічних втрат під час нещодавнього тритижневого наступу під Вугледаром, і сувора нестача особового складу та техніки, ймовірно, заважає російським військам досягти навіть незначного просування в цьому напрямку.

Можливо, міноборони Росії розглядає питання про доцільність перекидання резервів живої сили і техніки в район Вугледара для відновлення наступальних операцій.

Міністерство оборони Росії нещодавно підтвердило, що Мурадов є командувачем СВО, і значні втрати під Вугледаром, ймовірно, вже завдали Мурадову значної репутаційної шкоди.

Тому Шойгу, можливо, відвідав західну частину Донецької області також для того, щоб оцінити придатність Мурадова на посаді командира СВО. Візит Шойгу в Україну може свідчити про те, що міноборони Росії не довіряє начальнику генерального штабу і командувачу всіма російськими військами в Україні генералу армії Валерію Герасимову, який, ймовірно, мав би бути офіцером, що здійснив цей візит на фронт або принаймні супроводжував Шойгу,

– зазначають у ISW.

Як йдеться у повідомленні, командувачі російських військових округів звітують перед Герасимовим з оперативних питань, а розрекламований візит Шойгу на Донеччину, схоже, підриває авторитет Герасимова.

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