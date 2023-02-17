Заарештований у Німеччині розвідник мав передати ФСБ координати HIMARS в Україні, – ЗМІ

У Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Він мав передати країні-терористці важливі координати.

Затримання відбулося ще у грудні 2022 року. Тоді повідомили, що співробітника зовнішньої розвідки підозрюють у співпраці з Росією.

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Чоловіка затримали. У його домі та офісі провели обшуки.

Тим часом у лютому 2023 року стало відомо, що він мав передати ФСБ координати HIMARS, які надійшли в Україну. Окрім того, окупантів цікавили координати IRIS-T, які передала Німеччина.

За свої послуги у скоєнні геноциду чоловік отримав шестизначну суму. Правоохоронці виявили гроші під час затримання шпигуна.

За даними ЗМІ, затриманий, вочевидь не встиг передати окупантам жодних даних.

Німеччина готова випускати HIMARS

HIMARS у війні Росії з Україною проявили себе дуже добре й ще більше зацікавили європейські країни. Зокрема, Німеччина вже готова випускати HIMARS. Взятися за роботу готовий Rheinmetall – найбільший в Німеччині та Європі виробник зброї.

Окрім того, США можуть відкрити у Європі центр для тренувань з HIMARS.