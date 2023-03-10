Шпигував на користь Росії: італійського офіцера кинули на 30 років за ґрати

Суд 9 березня виніс вирок офіцеру італійського флоту. Його засудили до 30 років у в'язниці за шпигування на користь Росії.

58-річного капітана фрегата Вальтера Біота, батька чотирьох дітей з Помеції під Римом, визнали винним у продажі секретних документів співробітнику російського посольства в Римі.

До теми Загрожує довічне ув'язнення: німецького футболіста заарештували за шпигунство на користь Росії

Італійський офіцер шпигував на Росію

Військова прокуратура в Римі попросила засудити Біота, звинуваченого в продажі секретних документів співробітнику російського посольства в березні 2021 року, до довічного ув'язнення.

Прокурори представили зображення, на яких було видно, як обвинувачений використовує свій мобільний телефон, щоб сфотографувати низку документів і екран комп'ютера.

Деякі з 19 документів, сфотографованих Біо, були суворо засекреченими секретними документами НАТО, а один був цілком таємним. Біот торгував секретними документами та продемонстрував високий ступінь невірності й здатності до злочину,

– зазначив прокурор.

Прокурор стверджує, що Біот міг продавати секретні документи й в інших випадках. Варто зауважити, що у 2021 році Італія вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з цією справою.

Цікаво У Швеції заарештували двох братів за шпигунство на користь Росії

Шпигуни Росії: останні новини