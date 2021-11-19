Шпигували на користь Росії: у Болгарії висунули обвинувачення групі військових

Військова прокуратура Болгарії 18 листопада звинуватила у шпигунстві на користь Росії групу чинних і відставних військових. У обвинувальному акті мовиться про 6 осіб, які збирали та передавали секретну інформацію.

Серед них колишній високопоставлений чиновник Служби військової розвідки Болгарії та високопоставлені посадовці Міністерства оборони. Крім того, колишній військовий аташе, який наглядав за секретною інформацією в болгарському парламенті.

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Шпигунам загрожує довічне

Усіх їх заарештували в березні 2021 року. Наразі 5 осіб досі під вартою, а одна – звільнена під заставу. За словами прокурорів, якщо суд доведе провину, то їм загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.

Ватажком змови прокуратура вважає колишнього співробітника Служби військової розвідки Болгарії. За інформацією влади, він закінчив школу розвідки в Москві, якою керує Головне розвідувальне управління Росії.

За словами прокурорів, після повернення до Болгарії йому доручили завербувати агентів, які мають доступ до секретних документів, пов'язаних з Північноатлантичним альянсом та Європейським Союзом. Водночас до посольства Росії в Болгарії документи передавала його дружина, яка є громадянкою і Болгарії, і Росії.

До речі, це не перший випадок, коли у Болгарії виявляють російських шпигунів. У вересні 2020 року Софія оголосила персонами нон ґрата 2 дипломатів із Росії. За даними прокуратури, вони збирали інформацію, яка становить державну таємницю, і передавали її у Москву.

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