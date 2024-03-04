5 місяців після удару ЗСУ: який вигляд має штаб Чорноморського флоту в Севастополі

Україна атакувала штаб Чорноморського флоту Росії у вересні 2023 року. У мережі показали, що там відбувається зараз, тобто через майже пів року після ракетної атаки.

Тоді Збройні Сили України вдарили по окупантах, коли вони проводили нараду за участю керівного складу Чорноморського флоту Росії. У мережі показали, що там відбувається зараз.

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Який вигляд має штаб Чорноморського флоту

Гарне. Штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі,

– прокоментували в телеграм-каналі.

Там також подякували підписникам, які наважились зробити фото.

На кадрах видно, що окупанти ніяк не відбудували пошкоджену будівлю – вона так і залишились частково без даху, зі зруйнованими стінами.

Який вигляд має штаб Чорноморського флоту Росії / Фото "Кримського вітру"

Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі