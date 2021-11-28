У штабі ООС наголосили, що не застосовують заборонене озброєння

У штабі Операції Об'єднаних сил запевнили, що українські військові на Донбасі не використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вогонь наші захисники відкривають лише у відповідь на обстріли окупантів.

Цей допис у штабі ООС опублікували – на випередження "можливих звинувачень на адресу Об'єднаних сил". Українські військові офіційно підтвердили, що неухильно дотримуються мінських домовленостей".

Тим часом Понад 800 за добу: в ОБСЄ поскаржилися на порушення з боку окупантів на Донбасі

Українська сторона відвела важке озброєння від лінії зіткнення

Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань,

– наголосили в ООС.

Українська сторона запевняє, що наші захисники відкривають вогонь лише у відповідь на обстріли проросійських бойовиків. Це трапляється у випадках, коли виникає загроза життю та здоров'ю наших військовослужбовців, а також цивільного населення.

Ворог лише за день тричі використав заборонене озброєння

Можливо, допис штабу ООС стосується публікації журналіста Юрія Бутусова . У День пам'яті жертв голодоморів він опублікував відео, де стріляє з гаубиці Д-20. У коментарях звернули увагу на те, що це – порушення мінських домовленостей. Сам Бутусов доповнив допис, додавши, що це відео зняте давно, на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.Згодом ДБР заявило , що перевірить законність дій журналіста Бутусова на відео, яке він виклав у мережі.

Зазначимо, що лише за 27 листопада ворожі війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому окупанти тричі використали заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Важливо Кремль готує щось мерзопакісне та криваве

Коротко про ситуацію на Донбасі:

Українські військові повідомили, що ворог значно збільшив кількість провокацій на Попаснянському напрямку. Саме там цього тижня був поранений один з бійців.

Тим часом, роботу спостерігачів ОБСЄ окупанти блокують. Зокрема, мовиться про обмеження свободи пересування.

26 листопада Україна зазнала втрати на Донбасі – від кулі снайпера загинув 29-річний Алхаслі Алі Наіб.

Українська розвідка повідомила, що на Донбас прибула нова група кадрових російських офіцерів.

Текст публікації штабу ООС:

Попереджаючи можливі звинувачення на адресу Об'єднаних сил, щодо застосування забороненого озброєння, офіційно повідомляємо: