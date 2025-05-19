Чи будуть нові штрафи за відсутність аптечки та вогнегасника: чітке пояснення поліції

У ЗМІ ширилася інформація про те, що поліція буде штрафувати водіїв, якщо в їхньому авто не буде аптечки, вогнегасника або знаку аварійної зупинки. У поліції зазначають – це фейк, таких нововведень в правилах дорожнього руху не передбачається.

Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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У поліції спростували черговий фейк

Наразі в Україні не передбачені зміни у вимогах до комплектації транспортних засобів. Уже багато років ці норми прописані в загальних Правилах дорожнього руху та залишаються чинними.

Білошицький зазначив, що в автомобілі має бути аптечка, вогнегасник та знак аварійної зупинки. Але покарання за порушення цих вимог не змінюються роками – це мінімальний штраф у розмірі 340 гривень.

Автомобільна аптечка має бути з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена. Знаком аварійної зупинки є червоний трикутник або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам. Вогнегасник має бути справним.

Ці вимоги стосуються більшості категорій ТЗ: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних авто, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо,

– написав Олексій Білошицький.

Людей закликають бути уважними та перевіряти інформацію лише в надійних джерелах.

До слова, у 2024 році в Україні було 735 384 боргів через несплачені штрафи ПДР. Їхня кількість зросла, порівняно з 2023 роком. Більшість боржників за порушення норм дорожнього руху – це чоловіки. Статистика показує, що найбільше порушень правил того року фіксували в Дніпропетровській області.