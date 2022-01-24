Штати можуть відрізати стратегічні галузі Росії від напівпровідників
Джерело:The Washington Post
У США розглядають варіант новий санкцій проти Росії. Зокрема можуть заборонити постачати напівпровідникові прилади.
Відповідну інформацію опублікувало видання, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена. Відповідні обмеження розглядають через дії Кремля.
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Штати можуть запровадити нові санкції проти Кремля
Якщо Москва вторгнеться в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена погрожує використовувати нові заходи експортного контролю, щоб завдати шкоди стратегічним російським галузям – від штучного інтелекту до квантових обчислень і цивільної авіації,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, новий експортний контроль проти Росії можуть запровадити більш широко. Тобто росіян можуть позбавити певних смартфонів, планшетів, ігрових приставок.
Видання пояснило, що наразі фактично всі електронні пристрої включають напівпровідники. Окрім того:
- за оцінкою, на землі навряд чи є напівпровідники, які виготовлені не з інструментів США або розроблені не з допомогою програмного забезпечення Штатів;
- адміністрація Байдена може спробувати змусити компанії в інших країнах припинити експорт цих типів товарів в Росію;
- за даними аналітиків, Кремль вразливий, адже не виробляє у великих обсягах побутову техніку або чіпи, високоякісні напівпровідники.
За даними видання, офіційні особи у Вашингтоні заявили, що працюють з союзниками Європи та Азії над тим, щоб розробити варіант норм, націлених на зупинку постачання найважливіших компонентів для галузей, щодо яких у Володимира Путіна є "великі амбіції". Зокрема мовиться про цивільну авіацію, судноплавство і високі технології.
Санкції проти Росії через загрозу нападу на Україну: останні новини
- 12 січня у Сенаті США опублікували проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять у тому випадку, якщо Володимир Путін знову вторгнеться в Україну. Йому та іншим російським високопосадовцям заборонять в'їзд в США та заморозять їхні активи.
- 23 січня ЗМІ написали, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення в Україну.
- 18 січня ЗМІ писали, що документ щодо відключення Росії від SWIFT все ще "на столі" у Джо Байдена.
- 23 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати поки що не вводитимуть санкцій проти Росії. Причина – можлива втрата "ефекту стримування".
- Натомість у Німеччині канцлер Олаф Шольц попросив німців "не мати ілюзій" щодо потенційних нових санкцій проти Росії, бо вони вплинуть і на економіку їхньої країни.
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