Штайнмайєр відвідає Україну на запрошення Зеленського

Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Візит федерального президента Німеччини до Києва відбудеться вже 6 жовтня.

В Україну Штайнмаєр прибуде зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер. Детальну програму візиту обіцяють опублікувати згодом.

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Наразі відомо, що Штайнмаєр візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Окрім того, федеральний президент Німеччини матиме зустрічі з чиновниками.

Зустрічі Зеленського та Штайнмаєра

Зеленський запросив Штайнмаєра відвідати Україну ще у 2019 році. Тоді політики зустрілися у межах робочого візиту до Японії. Пріоритетами їхньої розмови була війна на Донбасі та нормандський формат.

Також Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися вже у 2021 році. Це відбулося під час візиту українського лідера до Берліна. Розмова відбулася у форматі тет-а-тет у палаці Бельвю. Деталей не розкривали. Однак згодом повідомили, що політики обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес.

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