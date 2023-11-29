Шторм знищив оборонні загородження Кримського мосту: у мережі опублікували супутникові знімки
Україну днями накрила потужна негода, яка дісталася й тимчасово окупованого Криму. Шторм був настільки потужним, що зруйнував захисні споруди біля Кримського мосту.
Про це заявляють різні OSINT-аналітики, зокрема Brian і MT Anderson. Вони також опублікували у мережі супутникові знімки, які підтверджують, що біля Кримського мосту зникли захисні споруди, передає 24 Канал.
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У мережі опублікували актуальні супутникові знімки Кримського мосту
Ймовірно, шторм у Чорному морі зруйнував захисні споруди окупантів біля Кримського мосту. Аналітики не відкидають думки, що росіяни могли й самі прибрати бонові загородження, втім таке малоймовірно, адже негода дуже різко накрила півострів.
Крім того, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк також опублікував у мережі актуальні знімки Кримського мосту. На них видно, що бонові загородження могло змити, або ж їх прибрали навмисно. Також на нових супутникових знімках не видно загороджень для бойових дельфінів окупантів.
Супутникові знімки Кримського мосту до шторму, на яких видно захисні споруди
Після шторму бонові загородження зникли – більше у галереї
Крім того, на супутникових знімках також не видно барж, які росіяни навмисно затоплювали для захисту Кримського мосту. Втім, на супутникових знімках видно декілька суден, які пришвартовані у бухтах. Також біля них є, ймовірно, бонові загородження, але у якому вони стані – невідомо.
Шторм зруйнував загородження біля Кримського мосту: дивіться відео
Шторм у Криму: що відомо
- Увечері 26 листопада у Криму на березі Чорного моря почав вирувати шторм. Синоптики попереджали, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Крім того, прогнозували також шквальний вітер.
- Згодом у мережі почали з'являтися кадри негоди, яка накрила тимчасово окупований півострів. Так, місцеві жителі повідомляли, що швидкість вітру сягала 150 кілометрів на годину, у Криму затопило пляжі й дороги, тисячі жителів залишилися без опалення, електроенергії та гарячої води.
- Як повідомила окупаційна влада Криму, без електроенергії залишися понад 500 тисяч жителів тимчасово окупованого півострова.
- Через негоду у Криму оголосили надзвичайний стан. З деяких населених пунктів також почали евакуювати людей.
- Разом з тим, окупанти заявляють про одного загиблого під час шторму. Офіційно про постраждалих росіяни також не заявляли.