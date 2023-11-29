Шторм знищив оборонні загородження Кримського мосту: у мережі опублікували супутникові знімки

29 листопада 2023, 16:40
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Україну днями накрила потужна негода, яка дісталася й тимчасово окупованого Криму. Шторм був настільки потужним, що зруйнував захисні споруди біля Кримського мосту.

Про це заявляють різні OSINT-аналітики, зокрема Brian і MT Anderson. Вони також опублікували у мережі супутникові знімки, які підтверджують, що біля Кримського мосту зникли захисні споруди, передає 24 Канал.

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У мережі опублікували актуальні супутникові знімки Кримського мосту

Ймовірно, шторм у Чорному морі зруйнував захисні споруди окупантів біля Кримського мосту. Аналітики не відкидають думки, що росіяни могли й самі прибрати бонові загородження, втім таке малоймовірно, адже негода дуже різко накрила півострів. 

Крім того, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк також опублікував у мережі актуальні знімки Кримського мосту. На них видно, що бонові загородження могло змити, або ж їх прибрали навмисно. Також на нових супутникових знімках не видно загороджень для бойових дельфінів окупантів. 

Супутникові знімки Кримського мосту до шторму, на яких видно захисні споруди

Після шторму бонові загородження зникли – більше у галереї

Крім того, на супутникових знімках також не видно барж, які росіяни навмисно затоплювали для захисту Кримського мосту. Втім, на супутникових знімках видно декілька суден, які пришвартовані у бухтах. Також біля них є, ймовірно, бонові загородження, але у якому вони стані – невідомо.  

Шторм зруйнував загородження біля Кримського мосту: дивіться відео

Шторм у Криму: що відомо

  • Увечері 26 листопада у Криму на березі Чорного моря почав вирувати шторм. Синоптики попереджали, що хвилі можуть сягати від 6 до 8 метрів у висоту. Крім того, прогнозували також шквальний вітер. 
  • Згодом у мережі почали з'являтися кадри негоди, яка накрила тимчасово окупований півострів. Так, місцеві жителі повідомляли, що швидкість вітру сягала 150 кілометрів на годину, у Криму затопило пляжі й дороги, тисячі жителів залишилися без опалення, електроенергії та гарячої води.
  • Як повідомила окупаційна влада Криму, без електроенергії залишися понад 500 тисяч жителів тимчасово окупованого півострова. 
  • Через негоду у Криму оголосили надзвичайний стан. З деяких населених пунктів також почали евакуювати людей.
  • Разом з тим, окупанти заявляють про одного загиблого під час шторму. Офіційно про постраждалих росіяни також не заявляли. 

Автор: Анжеліка Байбак