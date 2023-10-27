В Україні оголосили штормове попередження: де та коли буде сильний вітер і дощ

Синоптики та рятувальники попередили про небезпеку. В Україну очікується сильний вітер. Окрім того, в частині областей знову пройдуть значні дощі.

Подекуди пориви вітру сягнуть 30 метрів на секунду. Тож будьте особливо обережними й дотримуйтеся правил безпеки, закликає 24 Канал.

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Штормове попередження

В Укргідрометцентрі зазначили, що 28 жовтня в Україні пориви вітру 17 – 22 метри на секунду.

Вночі та вранці у західних областях місцями 25 метрів на секунду, у Карпатах 28 –30. Вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий),

– попередили синоптики.

До речі, помірний, а вночі подекуди й значний дощ також очікується на Київщині. Окрім того, в області та столиці пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів на секунду.

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В Україні оголосили штормове попередження / Скриншот з Укргідрометцентру

Щоб не наражати себе та близьких на небезпеку, дуже важливо дотримуватися цих простих правил:

не ходіть під розлогими деревами, а також біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач. Річ у тім, що пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів, лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю.

До теми Тепло, дощі, небезпека через пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня