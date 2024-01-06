Ожеледь, хуртовини та шквали: оголосили про штормове попередження майже для всієї України

6 січня 2024, 17:37
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики попередили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий. У більшості регіонів України 7 січня значно погіршиться погода.

Негоду прогнозують в більшості областей на Заході, в Центрі та на Сході. Щоправда, на Півдні України вдень дощитиме, а температура сягатиме 5 – 10 градусів тепла. 

Дивіться також В Україні вдарить мороз до 25 градусів: дата вже відома

Що відомо про негоду в Україні

Синоптики попередили, що у більшості західних, центральних та східних областей 7 січня буде:

  • ожеледь,
  • налипання мокрого снігу,
  • хуртовини,
  • пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Вдень у центральних та Донецькій областях – значний дощ та мокрий сніг. На дорогах України, крім Півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий),
– попередили в Укргідрометцентрі. 

 


В Україні 7 січня буде негода / Фото Укргідрометцентр

В Україні суттєво похолодає: коротко

  • В Україні 7 – 9 січня погіршиться погода. Причина – вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на Півдні України. 
  • Синоптики попередили, що температура повітря понизиться до 13 – 20 градусів морозу, на Чернігівщині та Сумщині – до 19 – 25 морозу. У південній частині до 7 – 15 морозу.
  • Окрім того, синоптики розповіли, що 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях буде значний сніг. Зокрема, приріст покриву сягатиме 10 – 20 сантиметрів. У Кіровоградській та Дніпропетровській – навіть до 30.

Автор: Діана Квасневська