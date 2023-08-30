У багатьох регіонах оголосили штормове попередження: де чекати на негоду
Джерело:Укргідрометцентр
Попри палку спеку, у багатьох областях України оголосили штормове попередження. В Укргідрометцентрі розповіли, де очікувати негоду.
Так, попри температурні рекорди, в багатьох містах синоптики прогнозують пориви вітру, грози та навіть град.
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30 серпня штормове попередження оголосили на Заході України
30 серпня в західних областях прогнозують грози, а вдень значні дощі. В окремих районах град та шквали вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності.
У яких регіонах оголосили попередження:
- У Волинській області,
- У Рівненській області,
- У Житомирській області,
- У Львівській області,
- У Тернопільській області,
- У Хмельницькій області,
- У Закарпатській області,
- У Івано-Франківській області,
- У Вінницькій області,
- У Чернівецькій області.
31 серпня теж вируватиме негода
31 серпня грози прогнозують майже на всьому на Правобережжі. В окремих районах може випасти град, шквали вітру теж сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У цей день синоптики також оголосили І рівень небезпечності.
Де оголосили попередження 31 серпня:
- У Волинській області,
- У Рівненській області,
- У Житомирській області,
- У Львівській області,
- У Тернопільській області,
- У Хмельницькій області,
- У Закарпатській області,
- У Івано-Франківській області,
- У Вінницькій області,
- У Чернівецькій області,
- У Черкаській області,
- У Кіровоградській області,
- У Миколаївській області,
- В Одеській області.