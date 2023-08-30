У багатьох регіонах оголосили штормове попередження: де чекати на негоду

Попри палку спеку, у багатьох областях України оголосили штормове попередження. В Укргідрометцентрі розповіли, де очікувати негоду.

Так, попри температурні рекорди, в багатьох містах синоптики прогнозують пориви вітру, грози та навіть град.

Дивіться також Яким буде останній день літа: прогноз погоди в Україні на 31 серпня

30 серпня штормове попередження оголосили на Заході України

30 серпня в західних областях прогнозують грози, а вдень значні дощі. В окремих районах град та шквали вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності.

У яких регіонах оголосили попередження:

У Волинській області,

У Рівненській області,

У Житомирській області,

У Львівській області,

У Тернопільській області,

У Хмельницькій області,

У Закарпатській області,

У Івано-Франківській області,

У Вінницькій області,

У Чернівецькій області.

31 серпня теж вируватиме негода

31 серпня грози прогнозують майже на всьому на Правобережжі. В окремих районах може випасти град, шквали вітру теж сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. У цей день синоптики також оголосили І рівень небезпечності.

Де оголосили попередження 31 серпня: