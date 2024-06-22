В Україні оголосили штормове попередження: негода охопить майже всі області
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні знову вирує негода. На завтра, 23 червня, штормове попередження оголосили майже у всіх областях.
Де вируватиме негода в останній день тижня, чого саме чекати, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
Зверніть увагу Львів накрила потужна гроза: падають дерева, все зносить вітром
Штормове попередження на 23 червня
В Укргідрометцентрі попереджали, що до кінця доби 22 червня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 17 – 22 метри на секунду. У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях значні дощі. Це І рівень небезпечності, жовтий.
Також у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях в окремих районах шквали 25 – 27 метрів на секунду. Це вже ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Зауважимо, що на неділю штормове попередження оголосили в більшості областей, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської, а також окупованого Криму.
23 червня у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі та вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ,
– повідомили синоптики.
Додали, що це I рівень небезпечності, жовтий.
Дивіться також На Київщині через кульову блискавку загорівся газ у будинку: страшне фото наслідків
Де буде негода 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Читайте також У самому центрі міста: у Києві внаслідок зливи асфальт разом з авто пішов під землю
Прогноз погоди на три доби
- 23 червня вночі +15 – +20 градусів, вдень +29 – +34. Однак, на Заході та Півночі +23 – +38, у Карпатах лише +18 – +23 градуси.
- Далі, 24 – 25 червня на Півдні та Сході, у понеділок й на Півночі місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.
- Температура вночі +12 – +17, вдень +20 – +25. Однак, на Півдні та подекуди Сході вночі +16 – +21, вдень +26 – +31 градус.
Орієнтовний прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з Укргідрометцентру