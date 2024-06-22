В Україні оголосили штормове попередження: негода охопить майже всі області

В Україні знову вирує негода. На завтра, 23 червня, штормове попередження оголосили майже у всіх областях.

Де вируватиме негода в останній день тижня, чого саме чекати, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Штормове попередження на 23 червня

В Укргідрометцентрі попереджали, що до кінця доби 22 червня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 17 – 22 метри на секунду. У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях значні дощі. Це І рівень небезпечності, жовтий.

Також у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях в окремих районах шквали 25 – 27 метрів на секунду. Це вже ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Зауважимо, що на неділю штормове попередження оголосили в більшості областей, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської, а також окупованого Криму.

23 червня у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі та вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ,

– повідомили синоптики.

Додали, що це I рівень небезпечності, жовтий.

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Де буде негода 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на три доби

23 червня вночі +15 – +20 градусів, вдень +29 – +34. Однак, на Заході та Півночі +23 – +38, у Карпатах лише +18 – +23 градуси.

Далі, 24 – 25 червня на Півдні та Сході, у понеділок й на Півночі місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Температура вночі +12 – +17, вдень +20 – +25. Однак, на Півдні та подекуди Сході вночі +16 – +21, вдень +26 – +31 градус.

Орієнтовний прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з Укргідрометцентру