Штормовий вітер поздував головні ялинки в Україні: фото та відео "ялинкопаду"

Україну 14 січня накрив сильний вітер. У багатьох містах, особливо північних, негода повалила головні ялинки та новорічні прикраси.

Наслідки буревію

Шквальний вітер сягав 27 сантиметрів на секунду. Українські у соцмереж поділилися наслідками такого буревію.

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Чимало лиха вітер наробив на Чернігівщині. Там "ялинкопад" зафіксували одразу в кількох містах:

новорічне дерево впало у Новосілці;

не пощастило й мешканцям Коропа . Комунальники вже позбирали уцілілі іграшки та згорнули гірлянду;

. Комунальники вже позбирали уцілілі іграшки та згорнули гірлянду; не витримала сильного вітру й ялинка у Бобровиці.



У Новосілці впала ялинка / Фото з соцмереж



У Коропі комунальники вже розібрали нерозбиті іграшки / Фото з соціальних мереж



"Ялинкопад" у Бобровиці / Фото з соцмереж

У самому Чернігові стихія також наробила лиха – на Алеї Героїв впала від пориву вітру велика ялинка. Щоправда, вона не була новорічною прикрасою.



У Чернігові вітер повалив ялинку / Фото з соцмереж

У місті Кролевець на Сумщині головна ялинка була закріплена 6 тросами. Однак і вони не встояли перед буревієм. Ялинка повалилася на землю й гірлянди на ній відключили.

У Кролевці впала головна ялинка: дивіть відео

У Білопіллі ялинка лежала на землі з увімкненою гірляндою.



Наслідки буревію у Білопіллі / Фото з соцмереж

У Пустомитах на Львівщині також впала ялинка, хоча вітер й не був такий сильний як на півночі. Місцеві мешканці зазначили, що причиною могло стати погане кріплення.



У Пустомитах впала ялинка / Фото з соцмереж

Найепічніше негода повалила ялинку у Лубнах Полтавської області. Вітер просто зігнув головне дерево місто навпіл. Користувачі мережі не змогли оминути це й вже вигадали низку мемів.

Дивіться відео, як вітер зігнув ялинку у Лубнах:



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