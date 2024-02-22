Новий закон про мобілізацію: кого можуть оштрафувати на понад 50 тисяч гривень

Верховна Рада України в першому читання проголосувала за проєкт закону про мобілізацію. Він передбачає штрафи для тих, хто не уточнив свої облікові дані.

Адвокат Роман Сімутін розповів, кого та за яких умов можуть оштрафувати. До речі до проєкту закону №10449 вже надійшло понад 1300 правок, тож на їх розгляд знадобиться не менше тижня.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Кого можуть оштрафувати, якщо ухвалять новий закон про мобілізацію

Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що введуть заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати,

– запевнив адвокат.

Він також переконаний, що запровадять 51 тисячу штрафу, якщо військовозобов'язаний протягом 61 дня не уточнив свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Роман Сімутін переконаний, що осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію, зможуть затримати на 3 доби для з'ясування обставин.

"Можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується в законопроєкті №10379, але очевидно, що після спливу 60 днів очільнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати, чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов'язковим", – пояснив адвокат.

Він також уточнив, що:

статтю 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнять нормою, яка виключатиме необхідність складання протоколу. Саме тому постанову зі штрафом виноситимуть відразу;

також внесуть зміни до статті 210-1 Кодексу про адмінправопорушення, після чого керівник ТЦК та СП зможе винести постанову навіть через 3 років, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності терміном від 2 місяців до 3 років з дня вчинення або виявлення правопорушення.

Роман Сімутін розповів важливі деталі. Зокрема, що щодо військовозобов'язаного складуть постанову, якщо:

чоловіка повідомили про повістку, проте він не з'явився до ТЦК;

військовозобов'язаний не був зареєстрований, не отримував повістку та не оновлював облікові дані протягом 60 днів, проте його спіймали через два роки.

Проте начальник ТЦК та СП не зможе штрафувати щодня одного й того ж військовозобов'язаного, адже людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок. Тому змінюють частину другу статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та прибирають повторність.

Новий законопроєкт про мобілізацію