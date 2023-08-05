У Раді пропонують штрафувати водіїв гучних авто і мотоциклів: їх плутають з прильотами ракет

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9564. Він передбачає штрафи для водіїв авто і мотоциклів, що перевищують допустимий рівень шуму.

Про це мовиться на сайті парламенту. Законопроєкт зареєстрували 4 серпня.

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Водіїв гучних авто та мотоциклів пропонують штрафувати

Нардепи зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспорту із перевищенням допустимого рівня шуму. Серед його ініціаторів, зокрема, є Давид Арахамія.

Бачу, не тільки мене бісять гонщики з прямотоками на спорткарах та мотоциклах, які зараз так гучно стартують на вулицях міста, що часто плутаєш з прильотами ракет,

– написав нардеп Ярослав Железняк.

Він додав, що просто бідкався, а колеги вже подали вже законопроєкт, щоб за це карати.

"Пропонується доповнити КУпАП новою статтею відповідного змісту, відповідальність – штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів, повторне – 2000 + позбавлення прав до 6 місяців", – підсумував Железняк.



У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт / Скриншот сайту ВРУ

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Яке покарання може бути за неявку за повісткою

В Україні триває загальна мобілізація, тож усі військовозобов'язані можуть отримати повістку. Її вручення не означає, що людину відразу відправлять на фронт. Водночас неявка за повісткою карається адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю. Зокрема, штрафом від 3 400 до 5 100 гривень.

Якщо представник ТЦК та СП вручив повістку, але військовозобов'язаний не з'явився, то до справи підключають правоохоронців. Поліція може затримати порушника та доставити його у військкомат.

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але до ТЦК та СП не з'явився, то його дії можуть кваліфікувати як:

Ухилення від військового обліку або навчальних чи спеціальних зборів (стаття 337 Кримінального кодексу України) – штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до року виправних робіт.

громадян або до року виправних робіт. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (стаття 336 Кримінального кодексу України) – позбавлення волі від 2 до 5 років.

Окрім того, кожен військовозобов'язаний повинен мати військовий квиток або приписне. Його відсутність також карається штрафом від 510 до 850 гривень. За повторне порушення адміністративна відповідальність буде більшою – від 850 до 1700 гривень.