Львів'ян просять фіксувати на фото неправильно припарковані авто: штрафи передадуть ЗСУ

Мешканцям Львова пропонують стати інспекторами з паркування та надсилати фотографії з порушеннями паркувань автомобілів. Так можна одночасно задонатити кошти на ЗСУ та покращити благоустрій міста.

Усі гроші від штрафів за парковку будуть перераховані на потреби української армії. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Що відомо про цю ініціативу

З 30 березня у Львові стартує акція "донать фотопорушення паркувань на ЗСУ", в рамках якої львів’яни можуть надіслати фото порушників та допомогти армії, адже усі кошти, що були передані зі штрафів, скеровуватимуться на потреби українських військ.

Крім цього міська влада Львову просить містян також активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах міста та фотографувати порушників правил дорожнього руху.

Як можна долучитися до акції

Стати частиною акції з покращення міста може кожен охочий. Для цього потрібно скористатися сторінками у соцмережах "Гарячої лінії" міста: чат-бот у телеграмі чи сторінку у фейсбуці.

Щоб подати фотопорушення через чат-бот у телеграмі, потрібно:

зареєструватись

обрати розділ "Нове звернення"

вибрати категорію "Дороги, площі, парки"

обрати підкатегорію "Паркування на газонах та громадських територіях".

зазначити адресу і додати фото

Штрафи у Львові: останні новини

Не так давно у Львові розгорівся гучний скандал із подарованою працівниці облради перепусткою на проїзд авто пішохідною площею Ринок. Чиновниця похвалилася подарунком у соцмережах. Відео швидко поширилося мережею та викликало обурення у людей. Згодом виявилося, що перепустка, яку їй подарували, є недійсною. У Львівській міськраді заявили, що перепустка була старого зразка.

На початку березня у Львові спіймали п’яним за кермом головного інженера компанії "Онур" Шана Ісаджана. Йому було накладено штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлено водійських прав на один рік.

У пресслужбі міської ради також наголосили, що з початку 2023 року від мешканців на "Гарячу лінію" надійшло понад 300 фотофіксацій порушень паркування автомобілів.