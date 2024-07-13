У ТЦК пояснили, кого не штрафуватимуться за несвоєчасне оновлення даних після 16 липня

У вівторок, 16 липня добігає кінця крайній термін на оновлення військово-облікових даних. Однак навіть після цієї дати у громадян є можливість уникнути штрафу.

Про це повідомив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот. Для того, щоб уникнути стягнення необхідно надати документи, що доводять те що цей громадянин не міг оновити дані впродовж 60 відведених на це днів

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Як уникнути штрафу за неоновлення даних

Дмитро Молот вказав, що таким документом може бути лікарняний лист. Проте кожен випадок розглядатимуть індивідуально.

При вирішенні питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту,

– сказав офіцер ТЦК.

У заяві Молот підкреслив, що особи, які не змогли оновити свої дані з об'єктивних причин, наприклад, через неможливість вистояти в черзі, будуть звільнені від штрафу. Однак ці обставини мають бути підтверджені головою ТЦК та підкріплені відповідними документами. "Ніхто не буде вірити вам на слово", – заявив Молот.

Варто вказати, що Комітет з питань національної безпеки не ухвалив жодних актів щодо продовження терміну на оновлення даних. Тобто крайня дата – це 16 липня. За словами члена Комітету наразі про додатковий час не йдеться і це "з погляду фізичної можливості реально".