В Україні хочуть ввести штрафи за прослуховування російської музики: скільки заплатить порушник

В Україні пропонують ввести штрафи за використання російської музики в громадських місцях. Порушники можуть заплатити десятки тисяч гривень.

Такі ймовірні зміни пов'язані не лише з відмовою від російського культурного продукту, а й підтримкою національних надбань у цій сфері. Про це мовиться у тексті відповідного законопроєкту №9547.

Цікаво У Білій Церкві любитель російської музики спровокував конфлікт на центральному пляжі

Порушників пропонують штрафувати

Торік 19 червня прийняли Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави. Саме тому слід вживати дієвих заходів щодо обмеження музичного продукту держави-агресора на території України,

– мовиться в пояснювальній записці.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про культуру" заборонено також публічно:

виконувати фонограми та відеограми,

показувати музичні кліпи, участь в яких беруть громадяни Росії.

Варто прочитати Сором та маячня, – Олександр Еллерт розкритикував Бабкіна за виконання пісні "Солдат" у США

Максимальний штраф – 25 500

За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф:

від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 гривень ;

; за повторне порушення від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 25 500 гривень.